«Бонни и Клайд, живущие за стенкой»: омская пенсионерка открыла дверь соседям, а они устроили разбой в ее квартире и после угроз вынесли все наличные деньги и телефон

Полицейским 76-летняя пенсионерка рассказала, что двое неизвестных вторглись в ее квартиру. Пожилая омичка думала, что к ней стучится соседка, поэтому и открыла дверь. Однако это была неизвестная женщина, которая вцепилась потерпевшей в лицо и стала требовать деньги.