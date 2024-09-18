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«Бонни и Клайд, живущие за стенкой»: омская пенсионерка открыла дверь соседям, а они устроили разбой в ее квартире и после угроз вынесли все наличные деньги и телефон

Соседи-алкоголики ограбили квартиру омской пенсионерки и хотели «залечь» в отеле.

Источник: Комсомольская правда

В Омске двое неизвестных совершили разбойное нападение на квартиру пенсионерки. Злоумышленники применили к женщине грубую силу и угрозы. Из дома пожилой омички им удалось вынести 17 тыс. рублей и телефон стоимостью 5 тыс. рублей.

Полицейским 76-летняя пенсионерка рассказала, что двое неизвестных вторглись в ее квартиру. Пожилая омичка думала, что к ней стучится соседка, поэтому и открыла дверь. Однако это была неизвестная женщина, которая вцепилась потерпевшей в лицо и стала требовать деньги.

Испуганная пенсионерка закричала и в комнату вбежал неизвестный мужчина. Он держал пожилую женщину, а его сообщница принялась доставать из шкафа наличные деньги. После ограбления злоумышленник закрыл лицо пенсионерки подушкой и сказал лежать так 20 минут.

В результате разбойного нападения неизвестные украли у пенсионерки 17 тыс. рублей и мобильный телефон стоимостью 5 тыс. рублей. Экспертиза установила, что в результате применения к пожилой омичке грубой силы ей были причинены телесные повреждения — синяки и ссадины на лице и теле.

Полицейским удалось найти злоумышленников в одной из гостиниц областного центра через несколько часов после нападения. Ими оказались 43-летний и 42-летняя соседи пенсионерки, которые жили в квартире через стенку. Характеристика у соседей пожилой омички отрицательная — распивают алкоголь, устраивают дебош.

Злоумышленники рассказали полицейским, что собирались во временном ночлеге переждать какое-то время, а заодно потратить награбленное. Все это время они продолжали распивать спиртное, телефон пожилой женщины выбросили.

Пара грабителей уже имела ранее судимость: мужчина — за кражу, а женщина — грабеж в отношении родной бабушки. Омичка сорвала золотую цепочку с шеи бабушки из-за срочной потребности в деньгах.

Полицейские завели уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ («разбой»). Злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Фигурантов дело взяли под стражу.