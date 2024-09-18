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В Перми накажут чиновницу за служебный подлог и фальсификацию доказательств

Муниципальный служащий умышленно вносил сведения о административных правонарушениях.

Индустриальный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении сотрудника муниципальной службы за служебный подлог и фальсификацию доказательств. Чиновница дважды умышленно внесла в протокол об административном правонарушении сведения предпринимателя, не осуществляющего торговлю в неустановленном месте.

После изготовления протокола муниципальный служащий направил административные материалы для рассмотрения в судебный участок. Предпринимателя незаконно привлекли к административной ответственности.

В Пермском краевом суде пояснили, совершенный сотрудником муниципальной службы подлог нарушил право потерпевшего на презумпцию невиновности, а также грубо нарушил его конституционные права на неприкосновенность личности, государственную защиту его прав и свобод.

Суд признал жительницу Перми виновной в совершении двух преступлений и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно.

Уголовное дело поступило в краевой суд для рассмотрения апелляционной жалобы осужденной и апелляционного представления заместителя прокурора Индустриального района Перми.