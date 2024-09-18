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Ушел гулять с девушкой и пропал почти на неделю: поиски 15-летнего подростка завершены в Бурятии

Поиски 15-летнего подростка завершены в Бурятии.

Источник: Комсомольская правда

Пропажу 15-летнего парня заметили родители вечером 12 сентября в Бурятии. Подросток еще днем того же дня уехал из дома, который находится в СНТ «Сибиряк», до Улан-Удэ. В центре он планировал провести время с девушкой. А после должен был встретиться с друзьями. Но домой школьник так и не вернулся. Поиски завершились только 17 сентября.

— Заявление о пропаже поступило от матери утром 17 сентября. Женщина рассказала, что сын как два дня не выходил с ней на связь, — рассказывают в ГУ МВД Бурятии.

Однако поиски прекратились уже вечером 17 сентября. В полицию позвонила администратор кинозала в одном из торговых центров города.

«Похожий мальчик сейчас смотрит кино», — сообщила сибирячка, которая увидела в соцсетях информацию о розыске подростка. На место вскоре прибыли сотрудники полиции. Парня вывели из зала и передали родителям. Известно, что все время после ухода он находился у приятелей. С ним все в порядке.