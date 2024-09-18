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В Перми ликвидирован цех с контрафактным алкоголем

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю и УМВД России по г. Перми пресекли деятельность местного жителя, который организовал подпольное производство и сбыт контрафактного алкоголя.

Источник: РИА "Новости"

Мужчина производил в подпольном цехе на территории рыночного комплекса города Перми суррогат алкоголя. Его задержали сотрудники ФСБ. Из незаконного оборота изъято свыше семи тысяч литров контрафактной продукции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.

На основании переданных УФСБ материалов в полиции возбуждено уголовное дело «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ФСБ