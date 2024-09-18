В Перми ликвидирован цех с контрафактным алкоголем

Мужчина производил в подпольном цехе на территории рыночного комплекса города Перми суррогат алкоголя. Его задержали сотрудники ФСБ. Из незаконного оборота изъято свыше семи тысяч литров контрафактной продукции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.