В Перми ликвидирован цех с контрафактным алкоголем

Мужчина производил в подпольном цехе на территории рыночного комплекса города Перми суррогат алкоголя. Его задержали сотрудники ФСБ. Из незаконного оборота изъято свыше семи тысяч литров контрафактной продукции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.
На основании переданных УФСБ материалов в полиции возбуждено уголовное дело «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».
Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.