В Татарстане выявили женскую ячейку террористической организации

«Федеральной службой безопасности в Республике Татарстан пресечена деятельность законспирированной женской ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО)», — сообщили в ЦОС. Было установлено, что ее участницы распространяли террористическую идеологию, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата. «С применением мер конспирации в ходе собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России», — отметили в ФСБ.