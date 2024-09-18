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В Татарстане выявили женскую ячейку террористической организации

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. ФСБ пресекла в Татарстане деятельность женской ячейки международной террористической организации, вербовавшей в свои ряды граждан России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности в Республике Татарстан пресечена деятельность законспирированной женской ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО)», — сообщили в ЦОС. Было установлено, что ее участницы распространяли террористическую идеологию, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата. «С применением мер конспирации в ходе собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России», — отметили в ФСБ.

В ходе обысков изъято значительное количество запрещенной в России экстремистской литературы, средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся при ведении террористической деятельности.

Следственным подразделением УФСБ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

ФСБ