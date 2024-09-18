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ФСБ пресекла деятельность исламистской ячейки в Татарстане

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Деятельность женской исламистской ячейки, распространявшей в России террористическую идеологию и занимавшейся вербовкой, пресечена в Татарстане, сообщает центр общественных связей ФСБ РФ.

Источник: © РИА Новости

«ФСБ России в Республике Татарстан пресечена деятельность законспирированной женской ячейки запрещённой в России международной террористической организации. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий установлено, что функционеры терструктуры проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата. С применением мер конспирации в ходе собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по местам жительства членов террористической организации обнаружено и изъято значительное количество запрещённой в России экстремистской литературы, средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся при ведении террористической деятельности.

Помимо этого, следственным подразделением УФСБ России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

ФСБ