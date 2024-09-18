ФСБ пресекла деятельность исламистской ячейки в Татарстане

«ФСБ России в Республике Татарстан пресечена деятельность законспирированной женской ячейки запрещённой в России международной террористической организации. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий установлено, что функционеры терструктуры проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата. С применением мер конспирации в ходе собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России», — говорится в сообщении.