Что известно о происхождении массово взорвавшихся в Ливане пейджеров

Израильская разведка «Моссад» могла осуществить операцию, в ходе которой были заложены взрывчатые вещества в 5 тысяч пейджеров, которые «Хезболла» заказала у тайваньской компании Gold Apollo. Однако компания опровергла эту информацию, заявив, что устройства изготовила европейская фирма, имеющая лицензии на использование бренда Gold Apollo. Об этом заявил основатель Gold Apollo Сюй Чинг-Куан.
Они могли быть использованы для взрывов, так как «Моссад» якобы перехватил их до доставки в Ливан и начинял взрывчаткой PETN (пентаэритриттетранитрат), а специфика конструкции позволила провести взрыв при нагреве аккумуляторов.
Согласно информации, предоставленной агентством Associated Press, пейджеры были модифицированы взрывчатым веществом еще до их доставки в Ливан. Al Jazeera сообщает, что каждый из этих пейджеров содержал не более 20 граммов взрывчатки, а сами устройства были ввезены в страну около пяти месяцев назад.
По данным Sky News Arabia, израильские разведывательные службы смогли вмешаться и перехватить пейджеры до их передачи «Хезболле», добавив к ним взрывчатку. Увеличив температуру батарей этих устройств, «Моссад» спровоцировал их взрыв, как сообщает телеканал. В свою очередь, представитель «Хезболлы» высказал предположение, что причиной нагрева устройств стало вредоносное программное обеспечение.
Эта акция соответствовала новым целям военной стратегии Израиля, нацеленной на смену фокуса конфликта с палестинским движением ХАМАС на ливанский фронт, где «Хезболла» усилила свои атаки на Израиль. По сведениям издания, израильская разведка пришла к выводу о вероятности ответного удара со стороны «Хезболлы» еще до начала операции.
17 сентября по всему Ливану сдетонировали пейджеры членов «Хезболлы», в результате которых погибли 11 человек, включая восьмилетнюю девочку, и пострадали около 4 тысяч, среди которых более 400 находятся в критическом состоянии. «Хезболла» обвинила Израиль в атаке и пообещала ответить на «несправедливое действие». Израильские власти не прокомментировали случившееся, а Госдеп США отверг какую-либо причастность к инциденту.
Среди пострадавших оказался посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, который был госпитализирован с «несерьезным ранением». Также ранения получили двое сотрудников иранского посольства, сообщает агентство Mehr. В свою очередь, Al Hadath информирует, что в результате взрыва пейджеров пострадали члены «Хезболлы», находившиеся в Дамаске. По данным источников телеканала, в результате инцидента погиб сын депутата ливанского парламента от «Хезболлы» Али Аммара.