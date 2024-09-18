Что известно о происхождении массово взорвавшихся в Ливане пейджеров

Согласно информации, предоставленной агентством Associated Press, пейджеры были модифицированы взрывчатым веществом еще до их доставки в Ливан. Al Jazeera сообщает, что каждый из этих пейджеров содержал не более 20 граммов взрывчатки, а сами устройства были ввезены в страну около пяти месяцев назад.