Олбани
+13°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Башкирии поджег дом своей сестры

Житель Башкирии поджег дом своей сестры.

Источник: МВД по РБ

В Баймакском районе днем 16 сентября в полицию поступило сообщение о возгорании деревянного строения на улице Айтасал в селе Старый Сибай. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то встретили 70-летнюю хозяйку дома. По словам пожилой женщины, пожар был спровоцирован ее 62-летним братом, который намеренно поджег жилище.

По предварительным данным, между родственниками уже давно возникали противоречия по поводу раздела общего участка земли. В тот самый день мужчина, сильно выпив, решил наказать сестру за старые обиды и поджег ее дом. Домочадцы, почувствовавшие запах гари, вступили с ним в конфликт, что привело к драке.

Подозреваемого задержали, он признал свою вину. В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

пожары