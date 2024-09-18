Житель Башкирии поджег дом своей сестры.

По предварительным данным, между родственниками уже давно возникали противоречия по поводу раздела общего участка земли. В тот самый день мужчина, сильно выпив, решил наказать сестру за старые обиды и поджег ее дом. Домочадцы, почувствовавшие запах гари, вступили с ним в конфликт, что привело к драке.