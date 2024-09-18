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В Канске инженера задержали за хищение полезных ископаемых на 92 миллиона рублей

Сотрудники СК и ФСБ задержали в Канске Красноярского края работника электросетевой организации, подозреваемого в особо крупном хищении гравия. Речь идет об ущербе государству на десятки миллионов рублей.

Инженер муниципального предприятия «Канский Электросетьсбыт» задержан 17 сентября в рамках уголовного дела о хищении полезных ископаемых, проинформировали сегодня в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, в 2016—2023 годах фигурант организовал продажу песчано-гравийной смеси, добываемой в незаконно созданном карьере. За это время коммерсанту удалось выручить за принадлежащие государству ресурсы более 92 миллионов рублей.

Инженеру предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте. Следователи выясняют, кто, кроме задержанного, причастен к преступлению.