В Канске инженера задержали за хищение полезных ископаемых на 92 миллиона рублей

Инженер муниципального предприятия «Канский Электросетьсбыт» задержан 17 сентября в рамках уголовного дела о хищении полезных ископаемых, проинформировали сегодня в региональном управлении Следственного комитета.
По данным ведомства, в 2016—2023 годах фигурант организовал продажу песчано-гравийной смеси, добываемой в незаконно созданном карьере. За это время коммерсанту удалось выручить за принадлежащие государству ресурсы более 92 миллионов рублей.
Инженеру предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте. Следователи выясняют, кто, кроме задержанного, причастен к преступлению.