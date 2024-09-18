Олбани
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Город Энергодар возле Запорожской АЭС подвергся массовой атаке беспилотников, на территории станции прилетов не было, но опасность применения противником дронов по Энергодару сохраняется, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

Источник: © РИА Новости

«С утра фиксируется налет беспилотников ВСУ на город. На территории станции прилетов не зафиксировано» , — сообщила Яшина.

Она отметила, что на данный момент сохраняется опасность применения противником БПЛА по инфраструктуре города-спутника ЗАЭС.