Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников

«С утра фиксируется налет беспилотников ВСУ на город. На территории станции прилетов не зафиксировано» , — сообщила Яшина.
Она отметила, что на данный момент сохраняется опасность применения противником БПЛА по инфраструктуре города-спутника ЗАЭС.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Город Энергодар возле Запорожской АЭС подвергся массовой атаке беспилотников, на территории станции прилетов не было, но опасность применения противником дронов по Энергодару сохраняется, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
«С утра фиксируется налет беспилотников ВСУ на город. На территории станции прилетов не зафиксировано» , — сообщила Яшина.
Она отметила, что на данный момент сохраняется опасность применения противником БПЛА по инфраструктуре города-спутника ЗАЭС.