Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Город Энергодар возле Запорожской АЭС подвергся массовой атаке беспилотников, на территории станции прилетов не было, но опасность применения противником дронов по Энергодару сохраняется, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.