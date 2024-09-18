Хлам на первом этаже и запертая черная лестница. Жители дома на Лермонтовском рассказали про пожар и обрушение в парадной

Местный житель отмечает, что дымом были затянуты все этажи дома вплоть до седьмого. Люди могли бы покинуть здание по черной лестнице, но она заперта. По словам мужчины, ключи есть только у жильцов первого этажа, которые хотят «пользоваться лестницей в исключительном порядке». Поэтому всем пришлось ждать помощи спасателей и эвакуироваться в противогазах.