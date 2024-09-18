Эти простые действия привлекут удачу и исполнение желаний: зурхай от бурятского ламы с 18 по 22 сентября 2024

Зурхай на пять дней с 18 по 22 сентября 2024 года составил настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама. Зурхай — это прогноз, который основан на древней тибетской астрологии. С его помощью буддисты могут узнать о благоприятных и неблагоприятных днях.