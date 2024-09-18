Эти простые действия привлекут удачу и исполнение желаний: зурхай от бурятского ламы с 18 по 22 сентября 2024

Зурхай на пять дней с 18 по 22 сентября 2024 года составил настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама. Зурхай — это прогноз, который основан на древней тибетской астрологии. С его помощью буддисты могут узнать о благоприятных и неблагоприятных днях.
Зурхай на 18 сентября, среда.
Среда станет отличным днем для занятий животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, многих начинаний, благотворительности и вступления в брак. Приготовление домашних блюд, заготовок впрок, посадка растений и уход за ними зарядят долголетием. Покупка и надевание обновок принесут удачу и исполнение желаний. А стрижка волос — к благоденствию.
Но это не самое лучшее время для поручительства, покупки оружия, изделий из шкуры, кожи, пуха, судебных, военных, охотничьих дел и посещения кладбищ.
День сложится удачно у людей, родившихся в годы Мыши, Коровы, Дракона, Собаки и Свиньи. А вот тем, кто появился на свет в годы Коня, могут встретиться неприятности.
Зурхай на 19 сентября, четверг.
Благоприятный день для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли, многих начинаний, проведения свадебных и похоронных церемоний. Масштабные благие дела уберегут от бедности, болезни и бедствия в животноводстве и растениеводстве. Работа с землей улучшит метаболизм, работу желудочно-кишечного тракта. Приготовление лекарств, домашних блюд, заготовок впрок, посадка растений и уход за ними зарядят здоровьем и долголетием.
Но стоит отказаться от путешествий, переездов, а также решать вопросы, связанные с судебными, охотничьими и военными делами. Не стоит возвращать долг. Стрижка волос приведет к инфекционному заболеванию.
Повезет людям, которые родились в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны. А вот для тех, кто появился на свет в годы Коровы, Дракона, Овцы и Собаки день сложится неудачно.
Зурхай на 20 сентября, пятница.
Чем можно заниматься? Животноводством, растениеводством, культурой, торговлей, наукой, любыми начинаниями, посещать суды и ЗАГС. Покупка и надевание обновок и украшений притянут фортуну, подарят новые полезные знакомства, хороших друзей. Приготовление домашней еды, заготовок впрок, посадка растений и уход за ними зарядят долголетием. Стрижка волос увеличит силу органов чувств.
Но не стоит в этот день возвращать долги, отправляться в путешествия, приобретать бывшую в употреблении технику, одежду и обувь, заниматься похоронной церемонией и ездить на охоту.
У людей, которые родились в годы Коня, Овцы, Обезьяны и Курицы сбудутся желания. А вот тем, кто появился на свет в годы Тигра не стоит полагаться на авось.
Зурхай на 21 сентября, суббота.
Хороший день для того, чтобы заняться животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, отправиться в путешествие, решать военные и судебные дела. Стрижка волос — к хорошему знакомству.
Но лучше отказаться от планов, если вы хотели взяться за какие-либо начинания, купить технику, изделия из бронзы и меди, посетить ЗАГС и кладбище. Продажа мяса, крови, сбоя сулит гной, язвы, гниль, плесень и грибок.
Повезет людям, которые родились в годы Коровы, Тигра и Зайца. А вот тех, кто появился на свет в годы Мыши и Свиньи, ждут проблемы.
Зурхай на 22 сентября, воскресенье.
Последний день недели можно посвятить занятиям животноводством, растениеводством, культуре, науке, торговле, бизнесу, инвестициям, вложениям, вкладам, военным и судебным делам. Благие дела даруют новые силы, возможности и уверенность. Дача денег, прочего в долг, взаймы, в аренду, на прокат и во временное пользование улучшат положение, имидж, имя и влияние. Приручение, дрессировка и общение с животными будут весьма полезны для нервной и психической систем.
Но не стоит браться за многие начинания, закладывать фундамент, отправляться в путешествия, заниматься похоронными и свадебными делами. Стрижка волос — к голоду, недостаче, нехватке.
Проще будет людям, которые родились в годы Дракона.