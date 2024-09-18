Еще один бывший судья из Ростова-на-Дону стал фигурантом уголовного дела

Еще одного бывшего судью из Ростова-на-Дону отдали под следствие. Разрешение на уголовное разбирательство утвердили на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).
— Подозреваемый — бывший судья Железнодорожного районного суда донской столицы. На заседании он не присутствовал. Информации о том, где он сейчас находится, нет. Вопрос изучали без него, — сообщает портал pravo.ru.
Предварительно, дело касается мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), совершенного весной 2022 года. Известно, что после этого нарушения, уже летом, тогда еще действующего судью лишили полномочий «за прогул дежурства и грубые процессуальные нарушения при рассмотрении дел».
Напомним, ранее в ВККС дали согласие на арест экс-председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону.