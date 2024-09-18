Начался суд над министром ЖКХ Новосибирской области Денисом Архиповым

Следствие считает, что министр неправомерно отказался от требования уплаты банковской гарантии, выданной компании «Экология-Новосибирск» для работы в качестве мусорного регоператора, в результате региональный бюджет не досчитался 220 млн руб.
Кроме того, говорится в деле, в июле 2018 года, не имея на то полномочий, чиновник подписал с АО «Экооператор» договор о предоставлении бюджетных средств. Зная, что фирма проиграла в конкурсе на присвоение статуса регоператора и не может вести деятельность, для которой была создана, он тем не менее выделил ей 10 млн руб.
Как писал «Ъ-Сибирь», министра Архипова задержали 20 марта на рабочем месте. По ходатайству следствия чиновника отправили в СИЗО, в июне суд временно отстранил его от должности. В судебном заседании по избранию меры пресечения Денис Архипов вину не признал.
По результатам расследования Денису Архипову предъявили обвинение в превышении полномочий и злоупотреблении ими (ч. 1 ст. 286 УК РФ и ч. 3 ст. 285 УК РФ). Для возмещения предполагаемого ущерба следователи добились ареста имущества чиновника и его близких. Как рассказали источники, среди прочего были арестованы апартаменты, дом и земельный участок, два автомобиля Toyota и один Mitsubishi, банковские счета.