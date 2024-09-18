Начался суд над министром ЖКХ Новосибирской области Денисом Архиповым

Кроме того, говорится в деле, в июле 2018 года, не имея на то полномочий, чиновник подписал с АО «Экооператор» договор о предоставлении бюджетных средств. Зная, что фирма проиграла в конкурсе на присвоение статуса регоператора и не может вести деятельность, для которой была создана, он тем не менее выделил ей 10 млн руб.