В Челябинске начали проверку медучреждений после ЧП с учеником

«Кроме того, организованы доследственные проверки в отношении должностных лиц медицинского учреждения, где состоял на учете совершивший противоправные действия ученик, а также регионального управления Росгвардии при осуществлении надзорных функций в отношении частной охранной организации. В рамках проверок будет дана правовая оценка действиям либо бездействию указанных должностных лиц», — говорится в сообщении.