В Челябинске после нападения подростка задержали замдиректоров школы № 68 и ЧОП

Следственные органы продолжают расследование уголовных дел. Об этом сообщили в СУ СК России по Челябинской области.
Сотрудники ведомства изучают записи камер видеонаблюдения, содержимое телефонов, а также другие предметы с места ЧП, которые позволят установить полную картину произошедшего. Следователям также предстоит провести медицинские, компьютерно-технические и лингвистические экспертизы.
В региональном следственном управлении сообщили, что в рамках расследования уже задержан заместитель директора образовательного учреждения, в котором произошла бойня. Ему предъявлено обвинение по статье «Халатность». На рабочем месте провели обыски, изъяли документы.
Кроме того, есть еще один задержанный — это заместитель директора частной охранной организации. Он стал обвиняемым в уголовном деле об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
Известно, что задержанным должны избрать меру пресечения. В следственном управлении также сообщили о проверке должностных лиц медучреждения, где напавший на сверстников ребенок состоял на учете. Проверят и сотрудников Росгвардии, у которых есть надзорные функции в части деятельности ЧОПов.
Напомним, что школьник устроил бойню в филиале школы № 68 утром 16 сентября. Он ранил троих сверстников и учительницу. Ранее мы рассказывали, что постращавших ребят отправили в Москву на лечение.