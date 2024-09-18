В Челябинске после нападения подростка задержали замдиректоров школы № 68 и ЧОП

Известно, что задержанным должны избрать меру пресечения. В следственном управлении также сообщили о проверке должностных лиц медучреждения, где напавший на сверстников ребенок состоял на учете. Проверят и сотрудников Росгвардии, у которых есть надзорные функции в части деятельности ЧОПов.