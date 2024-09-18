Число краж и угонов автомобилей в Москве сократилось на 20%

«С 2012 года таких инцидентов стало меньше в 19 раз», — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
С января по август число краж машин и автоугонов составило 380, что на 90 меньше предыдущего периода 2023 года. В настоящий момент пропавшие авто помогают найти 3 800 камер фото- и видеофиксации. В частности, комплекс «Стрелка» не только помогает при розыске машин в угоне, но и фиксирует превышение скорости и распознает нарушения требований знаков и разметки.
До этого столичные полицейские задержали 32-летнего жителя Ивановской области по подозрению в краже внедорожника Toyota стоимостью 5,6 миллиона рублей. Угон случился на Болотниковской улице. Злоумышленник вызвал эвакуатор и убедил работника в том, что это якобы его авто. В результате транспорт перевезли на Митинскую улицу. Сейчас подозреваемый в краже задержан, а машина возвращена владельцу.