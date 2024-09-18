Число краж и угонов автомобилей в Москве сократилось на 20%

С января по август число краж машин и автоугонов составило 380, что на 90 меньше предыдущего периода 2023 года. В настоящий момент пропавшие авто помогают найти 3 800 камер фото- и видеофиксации. В частности, комплекс «Стрелка» не только помогает при розыске машин в угоне, но и фиксирует превышение скорости и распознает нарушения требований знаков и разметки.