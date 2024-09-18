В МЧС прокомментировали пожар, который вспыхнул в Омске

ГУ МЧС России по Омской области рассказали «АиФ в Омске», что горит в Амуре.
В пресс-службе ведомства рассказали, что загорелся мусор на несанкционированной свалке, расположенной в районе СНТ «Садовод-1», Красноярский тракт. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Задействованы в тушении 14 сотрудников и 3 единицы техники, отметили в ведомстве.
Ранее мы сообщали, что в Омске над городом снова виднеется чёрный дым, который идёт со стороны Советского округа. Об этом же сообщают омичи в социальных сетях.