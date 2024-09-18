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В Приморье завершилось расследование серии тяжких преступлений в отношении военнослужащих

Трое участников организованной группировки обвиняются в вымогательствах, разбоях, грабежах и мошенничестве.

В Приморье завершилось предварительное расследование уголовного дела о серии тяжких преступлений в отношении военнослужащих. Трое участников организованной группировки обвиняются в вымогательствах, разбоях, грабежах и мошенничестве, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МВД России.

По версии следствия, с января по август 2021 года обвиняемые совершили ряд преступлений в отношении жителей Владивостока и военнослужащих Владивостокского гарнизона. Нападения совершались с использованием травматических пистолетов. Криминальный заработок фигуранты скрывали с помощью получения денег от потерпевших на счета своих родственников и знакомых.

Участников группы задержали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР краевого Управления МВД России. В ходе обысков у них изъяты средства связи, банковские карты и оружие. Мужчины обвиняются в 22 преступных эпизодах в отношении 16 потерпевших, из которых восемь — военнослужащие. Общий ущерб составил 2,5 млн рублей. Материалы уголовного дела направлены прокурору Приморья для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, в Уссурийске боец специальной военной операции, ставший жертвой вымогательства, продолжает лечение в военном госпитале. По словам медицинских специалистов, состояние пациента заметно улучшилось. Уссурийская полиция проводит расследование по факту противоправных действий в отношении ветерана спецоперации.