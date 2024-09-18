В Приморье завершилось расследование серии тяжких преступлений в отношении военнослужащих

По версии следствия, с января по август 2021 года обвиняемые совершили ряд преступлений в отношении жителей Владивостока и военнослужащих Владивостокского гарнизона. Нападения совершались с использованием травматических пистолетов. Криминальный заработок фигуранты скрывали с помощью получения денег от потерпевших на счета своих родственников и знакомых.