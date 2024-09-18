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В Ростове под Темерницким мостом столкнулись катер и лодка

В Ростове под Темерницким мостом столкнулись лодка с катером, есть пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Два маломерных судна столкнулись на Темерницком мосту 17 сентября около 23 часов ночи — катер с пассажиркой на борту и лодка типа волжанка с двумя мужчинами на борту. В результате столкновения у лодки повредился левый борт, пассажиры 1974 и 1980 годов рождения получили травмы и были госпитализированы.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее мы сообщали, что обмелевший из-за ветрового сгона воды Дон восстановится свой привычный уровень воды к концу недели.