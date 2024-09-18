В Ростове под Темерницким мостом столкнулись катер и лодка

Два маломерных судна столкнулись на Темерницком мосту 17 сентября около 23 часов ночи — катер с пассажиркой на борту и лодка типа волжанка с двумя мужчинами на борту. В результате столкновения у лодки повредился левый борт, пассажиры 1974 и 1980 годов рождения получили травмы и были госпитализированы.