В Ростове под Темерницким мостом столкнулись катер и лодка

Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.
Два маломерных судна столкнулись на Темерницком мосту 17 сентября около 23 часов ночи — катер с пассажиркой на борту и лодка типа волжанка с двумя мужчинами на борту. В результате столкновения у лодки повредился левый борт, пассажиры 1974 и 1980 годов рождения получили травмы и были госпитализированы.
«Следователем проведен осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее мы сообщали, что обмелевший из-за ветрового сгона воды Дон восстановится свой привычный уровень воды к концу недели.