В Крыму экс-начальник одного из отделов «Крымгазсети» получил штраф за получение взятки

Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
В ведомстве рассказали, что подсудимый потребовал от местного жителя взятку в размере 150 тысяч рублей за газификацию дома в селе Теннисное Бахчисарайского района.
«Осуществить газификацию дома он обещал без подачи заявления установленного образца и внесения денежных средств в кассу учреждения», — сообщили в прокуратуре.
После получения части денег он был задержан сотрудниками УФСБ России по Крыму и Севастополю и органов внутренних дел.
Судом он был приговорён ко штрафу в 500 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе на 1 год.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Керчи заместитель генерального директора строительной фирмы обвиняется в даче взяток должностному лицу в крупном размере. Возбуждено уголовное дело.
До этого стало известно, что в Крыму бывшая чиновница заплатит 700 тысяч рублей штрафа за растрату и взятки.
Наконец, экс-директор «Крымавтотранса» предстанет перед судом по обвинению в растрате и получении взяток.