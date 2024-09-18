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В Крыму экс-начальник одного из отделов «Крымгазсети» получил штраф за получение взятки

Бывший начальник одного из отделов Бахчисарайского управления государственного предприятия «Крымгазсети» осуждён за получение взятки.

Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.

В ведомстве рассказали, что подсудимый потребовал от местного жителя взятку в размере 150 тысяч рублей за газификацию дома в селе Теннисное Бахчисарайского района.

«Осуществить газификацию дома он обещал без подачи заявления установленного образца и внесения денежных средств в кассу учреждения», — сообщили в прокуратуре.

После получения части денег он был задержан сотрудниками УФСБ России по Крыму и Севастополю и органов внутренних дел.

Судом он был приговорён ко штрафу в 500 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Керчи заместитель генерального директора строительной фирмы обвиняется в даче взяток должностному лицу в крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что в Крыму бывшая чиновница заплатит 700 тысяч рублей штрафа за растрату и взятки.

Наконец, экс-директор «Крымавтотранса» предстанет перед судом по обвинению в растрате и получении взяток.

Прокуратура