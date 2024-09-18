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После пожара: водитель горящего грузовика в Уссурийске объяснил свои действия

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как территорию китайского рынка покидает горящий автомобиль.

Источник: прокуратура Приморского края

Водитель загоревшегося на китайском рынке в Уссурийске большегруза дал пояснения полиции. Горящую машину заметили выезжающей с территории объекта, где произошел крупный пожар, сообщает ИА PrimaMedia.

В среду в Уссурийске случился серьезный пожар. Полыхали складские помещения в районе китайского рынка «ВаньЯнь». По предварительным данным, площадь возгорания составила порядка 3 тысяч квадратных метров. В ликвидации были задействованы более 10 пожарных расчетов. Территория и расположенные на ней здания принадлежат индивидуальному предпринимателю.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как территорию покидает горящий автомобиль. Как отметили в пресс-службе краевой прокуратуры, водитель большегруза дал пояснения, что во время разгрузки транспортного средства он услышал грохот в прицепе, ему сообщили, что в нем что-то загорелось, после чего он стал отгонять автомобиль дальше от строений.

Машина перевозила строительную (монтажную) пену.

«Полученная информация будет дополнительно проверяться дознавателями и прокуратурой», — отметили в ведомстве.

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