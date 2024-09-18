В ДТП с электросамокатами в Екатеринбурге пострадали больше сотни человек

По его словам, всего с начала сезона зафиксировано 115 происшествий. Несмотря на такую статистику, городские власти не намерены пока вводить запретительные меры в отношении самокатчиков.
«Мы не пошли на запретительные меры, многие вопросы регулируются на федеральном уровне. Мы собрали рабочую группу, где эти вопросы решаем. Пока установили зоны, где движение самокатов запрещено или где скорость занижается. Но есть те, у кого самокаты в собственности. Здесь нам помогает ГИБДД, выписано больше 3 тыс. штрафов», — сказал глава Екатеринбурга.
Ранее ЕАН писал, что мэрия Екатеринбурга подписала соглашение с кикшеринговыми компаниями: Whoosh, «МТС Юрент» и «ЯндексGo». В мэрии уточняют, что он бессрочный и может дополняться по инициативе городских властей, Госавтоинспекции или местных жителей. Ограничение коснется не только арендованных электросамокатов, но и личных СИМ. Зоны действия запрета обозначат знаками № 3.35. Въезжая в такое пространство, водитель частного самоката должен будет спешиться и вести СИМ за собой. Кикшеринговые устройства начнут блокироваться при попадании в запретную зону автоматически.