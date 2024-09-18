Мама нашла на теле трехлетнего сына красные пятна: это оказалось страшной болезнью

— Меня как будто кипятком в этот момент ошпарили. Плохо помню наш первый день в больнице, все делала на автомате. Много плакала. А затем пришло осознание, что слезами горю не поможешь и ребенку нужна сильная мама. Взяла в себя руки и приняла решение бороться за сына, — рассказывает мама мальчика.