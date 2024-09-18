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Мама нашла на теле трехлетнего сына красные пятна: это оказалось страшной болезнью

Сбор денег на лечение 3-летнего мальчика продолжается в Иркутской области.
Источник: Комсомольская правда

Трехлетний Кирилл из поселка Белореченский Усольского района борется со страшным заболеванием. Врачи сообщили семье диагноз — рак крови. Ему необходима срочная операция по трансплантации стволовых клеток.

Как ранее рассказывала КП-Иркутск, в начале марта этого года мама мальчика нашла на теле ребенка красные пятна. Подумала, что это обычная аллергия, но когда их стало еще больше — поняла, что необходима помощь врача.

У ребенка взяли множество анализов, он посетил всевозможных врачей. Окончательный диагноз поставили в детской областной больнице в Иркутске.

— Меня как будто кипятком в этот момент ошпарили. Плохо помню наш первый день в больнице, все делала на автомате. Много плакала. А затем пришло осознание, что слезами горю не поможешь и ребенку нужна сильная мама. Взяла в себя руки и приняла решение бороться за сына, — рассказывает мама мальчика.

Сбор средств на лечение мальчика открыт в Иркутской области. Фото: личный архив героев публикации.

После этого Кирилла ждало гормональное лечение и химиотерапия, ничего не помогало. Однако родители не отчаивались и продолжали попытки. Начали искать зарубежные клиники.

Оказалось, что в Израиле можно провести пересадку от донора. Он хоть и не является родственником, но совместимость удивительная — 10 из 10! Семья хочет воспользоваться этим совпадением. Однако, как и многие операции, стоит это все довольно недешево. Клиника запросила 24,3 миллиона рублей. Такой внушительной суммы у семьи нет, поэтому открыли сбор средств.

К счастью, лечение все-таки помогло. Мама мальчика на днях записала видеосообщение, в котором она делится радостной новостью. Уровень опухолевых клеток в организме мальчика нулевой!

— Сегодня у нас совершилось маленькое чудо. Мы услышали долгожданные слова. Мы все еще верим, что соберем необходимую сумму и полетим в Израиль, — со слезами на глазах рассказывает мама Кирилла.

Малышу предстоит пройти закрепляющий курс химиотерапии, а после уже можно ехать на операцию. На сегодняшний день собрали 13 миллионов 510 тысяч и 916 рублей, но и этого не хватает. Это 55,77% от необходимой суммы. Сбор средств продолжается. Семья Кирилла очень просит о помощи.