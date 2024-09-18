Криминальный авторитет в Самарской области предстанет перед судом

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый после отбытия наказания в тюрьме стал одним из главных криминальных авторитетов в своем городе. Он получил статус «смотрящего» с поддержкой «вора в законе» и заставлял других преступников подчиняться своим указаниям.