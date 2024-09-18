Криминальный авторитет в Самарской области предстанет перед судом

В Самарской области завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Лидера преступного сообщества обвиняют в вымогательстве, разбое и незаконном обороте оружия. В одно производство были соединены шесть уголовных дел. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
По версии следствия, в 2023 году обвиняемый после отбытия наказания в тюрьме стал одним из главных криминальных авторитетов в своем городе. Он получил статус «смотрящего» с поддержкой «вора в законе» и заставлял других преступников подчиняться своим указаниям.
Также обвиняемый вместе с двумя сообщниками совершил разбойное нападение на местного жителя. Они угрожали ему оружием и забрали 130 тысяч рублей, а позже требовали регулярные выплаты за «покровительство». При обыске у лидера ОПГ нашли взрывчатое вещество.
Следователи провели экспертизы, а также наложили арест на имущество на сумму свыше одного миллиона рублей. Обвиняемые предстанет перед судом. Дело направили в Самарский областной суд для дальнейшего рассмотрения.