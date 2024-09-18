Пожар потушили в госпитале УФСБ в Петербурге

Тревожное сообщение поступило в экстренные службы Петербурга утром 18 сентября. На том конце провода рассказали, что из здания Медико-санитарной части УФСБ на Депутатской улице валит дым. На место были оперативно направлены спасатели. Они выяснили, что загорелся мусорный контейнер. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— На месте происшествия работали сотрудники пожарной части № 10 МЧС России. Они быстро потушили пожар, — уточнил источник.
Пострадавших в результате ЧП нет.
Ранее SPB.KP.RU писал, что пожар произошел в трехкомнатной квартире в доме 8 в Саперном переулке в Петербурге. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Спасателям потребовалось около полутора часов, чтобы справиться с бушующим огнем. ЧП не обошлось без пострадавших. С места происшествия в ближайшую больницу были госпитализированы две женщины.