Пожар потушили в госпитале УФСБ в Петербурге

Ранее SPB.KP.RU писал, что пожар произошел в трехкомнатной квартире в доме 8 в Саперном переулке в Петербурге. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Спасателям потребовалось около полутора часов, чтобы справиться с бушующим огнем. ЧП не обошлось без пострадавших. С места происшествия в ближайшую больницу были госпитализированы две женщины.