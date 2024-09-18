СК рассказал об отключенных рамках в школе Челябинска

В ночь на 18 сентября спецборт МЧС доставил в Москву пострадавших подростков. Они будут проходить реабилитацию в одном из федеральных медицинских центров. В столицу детей доставил самолет Ан-148, оснащенный кардиомониторами и аппаратом ИВЛ. Во время полета вместе с пострадавшими находились врачи.