В челябинской школе № 68 не работали рамка и турникет — СК

Челябинская школа № 68, где 16 сентября один из учеников напал на одноклассников и учительницу с молотком, охранялась формально, пропускной режим не действовал, а рамка и турникет не были подключены. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщили управление СКР по Челябинской области, где после инцидента возбудили уголовные дела в отношении замдиректоров школы и ЧОП.