В челябинской школе № 68 не работали рамка и турникет — СК

Челябинская школа № 68, где 16 сентября один из учеников напал на одноклассников и учительницу с молотком, охранялась формально, пропускной режим не действовал, а рамка и турникет не были подключены. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщили управление СКР по Челябинской области, где после инцидента возбудили уголовные дела в отношении замдиректоров школы и ЧОП.
Как ранее писал chel.aif.ru, следственные органы задержали заместителя директора школы № 68, а также замначальника охранного предприятия «Правопорядок+». Первому предъявлено обвинение в халатности. Второму — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
В суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения обвиняемым.
Доследственные проверки также проводятся в отношении в отношении регионального управления Росгвардии, под контролем которого находится ЧОП, а также сотрудников областного психоневрологического диспансера, где состоит на учете совершивший нападение подросток.