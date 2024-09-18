СК Армении заявил о задержании группы, якобы готовившей захват власти

«В результате проведенных следственных действий, обысков и допросов были получены фактические данные, что пятеро граждан Армении, двое бывших жителей Нагорного Карабаха и ряд других неустановленных лиц ведут подготовку к узурпации власти. В частности, указанные лица путем предварительного сговора в целях захвата власти в течение 2024 года завербовали группу граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха под предлогом прохождения трехмесячных сборов в РФ для ознакомления с новым тяжелым вооружением, обучения навыкам его применения, а затем для несения боевого дежурства после возвращения в Армению и передачи полученных знаний другим людям», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Утверждается, что граждане Армении и бывшие жители Карабаха якобы были завербованы за ежемесячную оплату в 220 тысяч рублей. В ведомстве утверждают, что завербованные отдельными группами выехали в Ростов-на-Дону, «где сообщники в России доставили их в другое место», проверили с помощью полиграфа их связь с правоохранительными органами Армении, после чего якобы провели с ними боевую подготовку. «Кроме того, им сообщили, что цель подготовки — вернуться в Республику Армения и свергнуть действующую власть, призывая очистить и спасти Армению», — заявили в следственном комитете страны.
В ведомстве также утверждают, что часть завербованных отказалась от участия в сборах и вернулась в Армению, а готовившееся преступление не было завершено по не зависящим от организаторов обстоятельствам.
Никаких доказательств по приведенным заявлениям в документе не приводится — в нем фигурируют лишь инициалы неких «сообщников в России».
«В отношении семи человек начато уголовное преследование. Трое из них были задержаны, четверо объявлены в розыск. Задержанным предъявлены обвинения, в суд были поданы ходатайства об их аресте, которые были удовлетворены», — говорится в сообщении. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье «подготовка к узурпации власти».