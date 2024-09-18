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В Иркутске будут судить пятерых экс-полицейских, которые брали взятки

Размер взяток составлял от 1 до 7 тысяч рублей.

В Иркутске будут судить пятерых бывших сотрудников ДПС по обвинению в получении взяток. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год обвиняемые незаконно брали взятки за обеспечение регистрации транспортных средств в не очереди, невыявление нарушений в документах и фактов несоответствия транспортных средств предоставленной документации.

Размер взяток составлял от 1 до 7 тысяч рублей. Общая сумма взяток — более 500 тысяч рублей. Преступления выявили служба внутренней безопасности МВД и следователи СК.

Уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ направлено в Кировский районный суд.

Один из фигурантов ранее заключил досудебное соглашение и получил 4,5 года лишения свободы со штрафом 1 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутске вынесли приговор мужчине, который в ЗАГСе зарезал супругу.