В Иркутске будут судить пятерых экс-полицейских, которые брали взятки

В Иркутске будут судить пятерых бывших сотрудников ДПС по обвинению в получении взяток. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год обвиняемые незаконно брали взятки за обеспечение регистрации транспортных средств в не очереди, невыявление нарушений в документах и фактов несоответствия транспортных средств предоставленной документации.
Размер взяток составлял от 1 до 7 тысяч рублей. Общая сумма взяток — более 500 тысяч рублей. Преступления выявили служба внутренней безопасности МВД и следователи СК.
Уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ направлено в Кировский районный суд.
Один из фигурантов ранее заключил досудебное соглашение и получил 4,5 года лишения свободы со штрафом 1 млн рублей.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутске вынесли приговор мужчине, который в ЗАГСе зарезал супругу.