ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. ВС РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины, аэродромную инфраструктуру и цех сборки беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.