«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины, аэродромная инфраструктура, цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах», — говорится в сообщении.
ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. ВС РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины, аэродромную инфраструктуру и цех сборки беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.