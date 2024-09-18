В Ростове столкнулись катер и моторная лодка, пострадали два человека

В Ростове-на-Дону два человека оказались в больнице после столкновения катера и моторной лодки. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— Инцидент произошел накануне вечером в районе ж/д моста. Катер врезался в лодку и оказался на берегу. Пострадали при этом мужчины в лодке, они были госпитализированы в тяжелом состоянии, — рассказали в экстренной службе.
Журналисты «КП — Ростов-на-Дону» выяснили, что в больницу попали мужчины 44 и 50 лет.
Спасатели напоминают: перед выходом на воду нужно проверять исправность маломерного судна. Лучше не находиться на водоеме в темное время суток. Нельзя управлять водным транспортом в состоянии алкогольного опьянения.