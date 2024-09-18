Появились подробности ситуации на мусорном полигоне в Городецком округе

Открытое горение на полигоне ТБО в Городецком округе ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
По состоянию на 17 сентября, на свалке остались тлеющие участки, большая часть из них наблюдается на откосах. Площадь тления — не более 1,5 га.
Сегодня на полигоне начали отсыпать грунт для изоляции участков. Также параллельно лесопожарные дежурят на местах.
Ранее в районе полигоне специалисты передвижной лаборатории обследовали пробы воздуха на предмет содержания вредных веществ. Исследования прошли в нескольких населенных пунктах и на границе санитарно-защитной зоны полигона с юго-восточной стороны. По результатам исследования было решено возобновить очную учебу в Смольковской средней школе с 18 сентября.
Напомним, что крупный пожар на Городецком полигоне ТБО вблизи деревни Скородум вспыхнул днем 15 сентября. Пламя охватило около 8 тысяч квадратных метров, а столб дыма был виден даже из Нижнего Новгорода. Позже площадь возгорания увеличилась до 30 тысяч квадратных метров.
Специалисты Управления Роспотребнадзора провели исследование атмосферного воздуха в районе жилой застройки. В итоге по одному из семнадцати проверяемых показателей выявлено небольшое отклонение от нормы. Жильцам близлежащих поселений дали рекомендации из-за появления запаха гари.
На помощь в тушении пожара из Нижнего Новгорода направили шесть дополнительных автоцистерн.