Думал, что внутри дети: под Волгоградом майор полиции потушил «Ниву», которую случайно подожгли первоклашки

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, пожар устроили первоклашки. Они играли в «Ниве», ключи от которой взяли у отца одного из мальчиков. Ребенок уронил банковскую карточку и решил взял зажигалку, чтобы подсветить под сидением. Загорелась обшивка. К счастью, ребята убежали.