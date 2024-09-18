Думал, что внутри дети: под Волгоградом майор полиции потушил «Ниву», которую случайно подожгли первоклашки

Майор полиции Юрий Коровин из Волжского бросился в горящую машину, думая, что внутри находятся дети. Проявить смелость главному эксперту отдела компьютерах экспертиз и технологий ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской пришлось по пути домой вечером 13 сентября. Он увидел дым во дворе многоэтажного дома.
Очевидцы рассказали, что совсем недавно двое мальчишек лет семи играли в салоне автомобиля. Страж порядка был уверен — дети остались внутри.
— Потрогал двери, они оказались открыты. Я увидел воспламенение между двух сидений. У проезжавшей мимо автомобилистки попросил огнетушитель и сбил огонь, — рассказал Юрий Коровин.
Полицейский очень торопился, счет шел на минуты. Он сумел предотвратить возгорание припаркованных рядом машин, оставалось отыскать ребят.
— К счастью, детей в салоне не оказалось, они успели выбежать, как только огонь начал разрастаться по салону машины, — уточнили в полиции региона.
Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, пожар устроили первоклашки. Они играли в «Ниве», ключи от которой взяли у отца одного из мальчиков. Ребенок уронил банковскую карточку и решил взял зажигалку, чтобы подсветить под сидением. Загорелась обшивка. К счастью, ребята убежали.
В ведомстве добавили, что по данному факту проводится процессуальная проверка.