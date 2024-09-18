Подросток на самокате сбил пенсионера на тротуаре в Тольятти

Инцидент произошел около 19:30. По данным полиции, 16-летний юноша ехал на самокате по тротуару со стороны улицы Шлютова в направлении улицы 50 лет Октября. В районе дома № 53 по улице Ленина он наехал на пожилого мужчину, который шел прямо по ходу движения.