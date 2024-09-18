Олбани
+13°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток на самокате сбил пенсионера на тротуаре в Тольятти

В Тольятти 16-летний подросток наехал на пожилого мужчину на улице Ленина.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 17 сентября, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП с участием самокатчика и пешехода. Подросток сбил пожилого мужчину на улице Ленина. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел около 19:30. По данным полиции, 16-летний юноша ехал на самокате по тротуару со стороны улицы Шлютова в направлении улицы 50 лет Октября. В районе дома № 53 по улице Ленина он наехал на пожилого мужчину, который шел прямо по ходу движения.

В результате происшествия пенсионер получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, в Самаре на улице Краснодонской 11-летний мальчик попал под машину. Около 16:00 21-летняя девушка, управляя «Приорой», сбила ребенка возле дома № 7.