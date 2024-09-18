Подросток на самокате сбил пенсионера на тротуаре в Тольятти

Во вторник, 17 сентября, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП с участием самокатчика и пешехода. Подросток сбил пожилого мужчину на улице Ленина. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Инцидент произошел около 19:30. По данным полиции, 16-летний юноша ехал на самокате по тротуару со стороны улицы Шлютова в направлении улицы 50 лет Октября. В районе дома № 53 по улице Ленина он наехал на пожилого мужчину, который шел прямо по ходу движения.
В результате происшествия пенсионер получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
Напомним, в Самаре на улице Краснодонской 11-летний мальчик попал под машину. Около 16:00 21-летняя девушка, управляя «Приорой», сбила ребенка возле дома № 7.