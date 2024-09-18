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Бойцы Росгвардии уничтожили станцию спутниковой связи Starlink ВСУ под Черниговом

Военнослужащие Росгвардии уничтожили станцию спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом 18 сентября говорится в сообщении на сайте ведомства.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В ходе воздушной разведки выполняющие боевые задачи на территории приграничья Брянской области росгвардейцы обнаружили в лесу опорный пункт с терминалом спутниковой связи Starlink. Его использовали подразделения украинских националистов.

«Операторы БПЛА нанесли прицельный удар при помощи дрона с зажигательными боеприпасами», — уточняется в сообщении.

В результате попадания загорелся опорный пункт ВСУ, территория размещения полностью выгорела вместе со станцией связи Starlink.

Ранее, 10 сентября, при выполнении задач в Луганской Народной республике (ЛНР) расчеты БПЛА Росгвардии помогли уничтожить бронеавтомобиль и группу пехоты ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2024 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.