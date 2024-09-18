В ходе воздушной разведки выполняющие боевые задачи на территории приграничья Брянской области росгвардейцы обнаружили в лесу опорный пункт с терминалом спутниковой связи Starlink. Его использовали подразделения украинских националистов.
«Операторы БПЛА нанесли прицельный удар при помощи дрона с зажигательными боеприпасами», — уточняется в сообщении.
В результате попадания загорелся опорный пункт ВСУ, территория размещения полностью выгорела вместе со станцией связи Starlink.
Ранее, 10 сентября, при выполнении задач в Луганской Народной республике (ЛНР) расчеты БПЛА Росгвардии помогли уничтожить бронеавтомобиль и группу пехоты ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2024 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.