В Таганроге 23-летний мотоциклист погиб в ДТП с Nissan Almera

В Таганроге 23-летний мотоциклист погиб после ДТП с легковой машиной. Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла вечером 17 сентября на улице Ленина. Предварительно, 36-летний водитель Nissan Almera при повороте направо не убедился в безопасности маневра и врезался в мотоцикл Motoland, который ехал по трамвайному полотну в нарушение ПДД.
— Водитель мотоцикла скончался. Сейчас проводится проверка, — сообщили в Госавтоинспекции.
Донских водителей просят быть внимательными. Нужно строго соблюдать правила дорожного движения, следить за скоростью и дистанцией. Нельзя выполнять резкие маневры и отвлекаться в пути.