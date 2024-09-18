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В Таганроге 23-летний мотоциклист погиб в ДТП с Nissan Almera

Молодой мотоциклист погиб после столкновения с иномаркой в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге 23-летний мотоциклист погиб после ДТП с легковой машиной. Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 17 сентября на улице Ленина. Предварительно, 36-летний водитель Nissan Almera при повороте направо не убедился в безопасности маневра и врезался в мотоцикл Motoland, который ехал по трамвайному полотну в нарушение ПДД.

— Водитель мотоцикла скончался. Сейчас проводится проверка, — сообщили в Госавтоинспекции.

Донских водителей просят быть внимательными. Нужно строго соблюдать правила дорожного движения, следить за скоростью и дистанцией. Нельзя выполнять резкие маневры и отвлекаться в пути.