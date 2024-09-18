В Таганроге 23-летний мотоциклист погиб в ДТП с Nissan Almera

Авария произошла вечером 17 сентября на улице Ленина. Предварительно, 36-летний водитель Nissan Almera при повороте направо не убедился в безопасности маневра и врезался в мотоцикл Motoland, который ехал по трамвайному полотну в нарушение ПДД.