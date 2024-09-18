Группировка «Днепр» нанесла огневое поражение боевикам ВСУ

«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 108-й, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области, Токаревка, Камышаны и Львово Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.