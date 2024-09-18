Группировка «Запад» тактическое улучшила положение

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 44-й, 53-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, в районах населенных пунктов Петропавловка, Глушковка Харьковской области, Жовтневое Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества, отражены четыре контратаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 610 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США, три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105-мм орудие L-119 производства Великобритании и четыре станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
«Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов», — говорится в сводке министерства.