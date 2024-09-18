Группировка «Запад» тактическое улучшила положение

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 44-й, 53-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, в районах населенных пунктов Петропавловка, Глушковка Харьковской области, Жовтневое Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества, отражены четыре контратаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ», — говорится в сводке министерства.