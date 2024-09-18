Пять бывших полицейских обвиняются в получении взятки в Иркутской области

Версия следствия состоит в том, что в период с 2019 по 2022 год они незаконно брали деньги за то, что регистрировали машины. За сумму от одной до семи тысяч рублей они помогали организовать и обеспечить регистрацию вне очереди. Также закрывали глаза на нарушения в документах, которые не позволяли поставить машины на учет.