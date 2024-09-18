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Пять бывших полицейских обвиняются в получении взятки в Иркутской области

Они незаконно получили более 500 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Обвинительное заключение по уголовному делу о получении взяток отправили в суд. Как рассказали в прокуратуре Иркутской области, обвиняют пять бывших полицейских, которые работали в отделе технического надзора и в ГИБДД.

Версия следствия состоит в том, что в период с 2019 по 2022 год они незаконно брали деньги за то, что регистрировали машины. За сумму от одной до семи тысяч рублей они помогали организовать и обеспечить регистрацию вне очереди. Также закрывали глаза на нарушения в документах, которые не позволяли поставить машины на учет.

— Общая сумма полученных взяток превысила 500 тысяч рублей. Уголовное дело направлено прокуратурой в Кировский районный суд города Иркутска для рассмотрения по существу, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Один из мужчин заключил досудебное соглашение. Его осудили на 4,5 года лишения свободы. Также он должен выплатить один миллион рублей и не имеет права занимать некоторые должности в течение 2,5 лет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе под колесами грузовика погибла женщина-велосипедист.