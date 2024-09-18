Крупный пожар на китайском рынке в Уссурийске локализован

Пожар на китайском рынке в Уссурийске удалось локализовать, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.
«Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой горящих складов: внутри лакокрасочные жидкости и газовые баллоны. На месте работают около 100 специалистов и 26 единиц техники», — отметили в ведомстве.
В среду в Уссурийске случился серьезный пожар. Полыхали складские помещения в районе китайского рынка «ВаньЯнь». По предварительным данным, площадь возгорания составила порядка 3 тысяч квадратных метров.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как территорию покидает горящий автомобиль. Как отметили в пресс-службе краевой прокуратуры, водитель большегруза дал пояснения, что во время разгрузки транспортного средства он услышал грохот в прицепе, ему сообщили, что в нем что-то загорелось, после чего он стал отгонять автомобиль дальше от строений.