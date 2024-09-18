Крупный пожар на китайском рынке в Уссурийске локализован

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как территорию покидает горящий автомобиль. Как отметили в пресс-службе краевой прокуратуры, водитель большегруза дал пояснения, что во время разгрузки транспортного средства он услышал грохот в прицепе, ему сообщили, что в нем что-то загорелось, после чего он стал отгонять автомобиль дальше от строений.