«Поцеловал в губы, а через секунду лишил жизни»: развод в ЗАГСе обернулся страшным кошмаром

«Нож у меня был вот здесь», — закованный в наручники 29-летний житель Иркутской области указывает деревянным муляжом холодного оружия на карман штанов. На видео — вплоть до мелочей восстановлены страшные события, которые развернулись в небольшом городе Иркутской области утром 16 мая. Супруги, которые успели прожить в браке всего месяц, пришли подать заявление на развод в ЗАГС. 21-летней Ирине не нравилось, что 25-летний Игорь якобы пропадал ночами, мог вернуться нетрезвый. А однажды, со слов подруги девушки, он даже напал на супругу.
«Он избил меня! Угрожал, что зарежет… Я больше так не могу. Утром подам заявление на развод, а потом поеду в полицию — снимать побои», — писала перед смертью Ирина подруге Галине. Однако ее жизнь прервалась на холодном кафельном полу в стенах ЗАГСа. Игорь пронес с собой нож. Все произошло на глазах у регистратора и 11-месячной дочери сибирячки от первого брака. 27 августа расследование уголовного дела по факту убийства завершилось. И сегодня, 18 сентября, его приговорили к 9,5 годам лишения свободы. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Влюбилась!».
Ирина была единственным ребенком в своей семье.
— Родители хорошие и уважаемые люди, — рассказывает Галина. — Сама же Ира отучилась девять классов школы и поступила в медколледж. Окончила с отличием. А потом решила получить и высшее образование. Подала документы в один из Иркутских университетов на дефектолога. Училась заочно, поэтому еще и подрабатывала санитаркой в городской больнице Саянска.
Первая любовь в жизни Ирины произошла в 2022 году. Тогда она познакомилась в общей компании с парнем. Но все закончилось, когда сибиряка узнала о беременности. Становиться отцом в его планы не входило. Пара рассталась, но девушка сохранила малыша. Поднимать на ноги дочь помогала мама. А потом Ирина встретила Игоря.
— В декабре 2023 года подруга призналась, что влюбилась. Рассказала парню о дочери. Он, кстати, ребенка хоть и принял, но относился к девочке нейтрально. Меня уже тогда ее выбор стал настораживать. И причина тому была довольно веская — его прошлое. Он уже был судим. За что? Есть версия, мол, за кражи, но официальной информации по этому поводу нет. Все руки — тыльная сторона ладони, и пальцы — в наколках. После освобождения он работал в одном из местных предприятий.
«Пригрозил убийством».
В январе сибиряки стали жить вместе на съемной квартире. И уже в апреле Игорь сделал предложение возлюбленной. Вскоре жизнь супругов начала трещать по швам, когда муж начал выпивать, перестал ночевать дома.
— Истерики, драки и скандалы… Так они и жили. Она заговорила о расставании, а он не хотел ее отпускать. При этом однажды сам ее бросил, а потом вернулся.
Накануне убийства между супругами вновь разгорелся скандал. Причина все та же — развод. Тогда Игорь впервые пригрозил убийством.
— Она писала мне, что устала от такой жизни. Я советовала как можно скорее уходить от него…
«Поцеловал в губы и все…».
Утром 16 мая Ирина собрала дочку и поехала в ЗАГС. Что произошло внутри дворца бракосочетания, показали следователи, опубликовав видео утром 18 сентября.
«Она начала кричать, поднимать панику. После ударил ее. Потом поцеловал в губы и все…», — показывает страшные действия на манекене Игорь.
Родители Иры узнали о смерти дочери от знакомых. Вскоре им передали внучку. Игорь же был задержан, хотя и пытался скрыться с места преступления. Ему предъявили обвинение в убийстве. В конце августа расследование было окончено и передано в суд. Утром 18 сентября был оглашен приговор.
— С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в пользу матери и малолетней дочери погибшей в размере 2 млн рублей, — рассказывают в прокуратуре Иркутской области.
КП-Иркутск удалось поговорить с мамой Ирины.
— Он даже не извинился! — рассказывает сибирячка, едва сдерживая слезы. — Срок нас устроил… Тяжело мне сейчас говорить о дочери. Я не отошла от потери…