«Поцеловал в губы, а через секунду лишил жизни»: развод в ЗАГСе обернулся страшным кошмаром

— В декабре 2023 года подруга призналась, что влюбилась. Рассказала парню о дочери. Он, кстати, ребенка хоть и принял, но относился к девочке нейтрально. Меня уже тогда ее выбор стал настораживать. И причина тому была довольно веская — его прошлое. Он уже был судим. За что? Есть версия, мол, за кражи, но официальной информации по этому поводу нет. Все руки — тыльная сторона ладони, и пальцы — в наколках. После освобождения он работал в одном из местных предприятий.