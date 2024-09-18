Власти разрешили эвакуированным жителям тверского Торопца вернуться домой

«С 12 часов текущего дня мы открыли доступ в Торопец. Соответственно, автобусами будут доставляться все, у кого есть желание вернуться в свои дома. Все коммунальные службы функционируют, вся инфраструктура работает: электричество, газ, водоотведение», — заявил глава региона, слова которого приводит его пресс-служба.
Руденя добавил, что за медицинской помощью обратилось несколько человек «с легкими травмами и симптомами обострения хронических заболеваний». Он добавил, что правительство области поможет в ремонте пострадавшим соцучреждениям, предпринимателям и частному сектору.
Сегодня, 18 сентября, ночью, Тверская область подверглась атаке БПЛА. В городе начался пожар, в ликвидации задействовали 150 человек и 40 единиц техники. Была объявлена частичная эвакуация населения. Для жителей организовали пункты временного размещения и открыли горячую линию. По состоянию на 2021 год, в Торопце проживало около 11,4 тыс. человек.