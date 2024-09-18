Власти разрешили эвакуированным жителям тверского Торопца вернуться домой

Эвакуированные в связи с атакой БПЛА жители Торопца могут вернуться в город, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. По его словам, в Торопце функционирует вся инфраструктура и есть электричество. Он уточнил, что пострадали несколько человек.