СК завел дело о взятке на генерала из автобронетанковой службы

Накануне СК сообщил, что за восемь месяцев этого года возбудил 497 уголовных дел по преступлениям в сфере оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа, по сравнению с 357 за аналогичный период 2023-го. «В настоящее время в условиях наращивания производства современных видов вооружений на эту отрасль выделяются значительные бюджетные средства. В связи с этим особую значимость приобретает работа по выявлению и пресечению возможных хищений и злоупотреблений со стороны должностных лиц», — отметили в ведомстве.