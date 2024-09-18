СК завел дело о взятке на генерала из автобронетанковой службы

СК завел дело о взятке в особо крупном размере в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова, сообщили в пресс-службе ведомства.
Путилов контролировал исполнение контрактов на ремонт и техобслуживание военной техники на 140 млн руб., они были заключены с предпринимателем Чудиновым (его имя не называется).
«В целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил взятку от представителя ИП Чудинова в сумме 10 миллионов рублей», — сообщили в СК.
Генерал-майор задержан. Мера пресечения ему пока не избрана. Дело ведет Главное военное следственное управление.
Весной 2024 года началась серия громких арестов генералов и гражданских служащих Минобороны по обвинению во взятках и хищениях. Первым стало уголовное дело против замминистра Тимура Иванова, которого задержали 24 апреля. В дальнейшем под стражу, в частности, заключили замначальника Генштаба Вадима Шамарина, главу ответственного за гособоронзаказ департамента Минобороны Владимира Вертелецкого, бывшего замминистра по тылу Дмитрия Булгакова и бывшего замминистра Павла Попова. Также был задержан бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов.
Накануне СК сообщил, что за восемь месяцев этого года возбудил 497 уголовных дел по преступлениям в сфере оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа, по сравнению с 357 за аналогичный период 2023-го. «В настоящее время в условиях наращивания производства современных видов вооружений на эту отрасль выделяются значительные бюджетные средства. В связи с этим особую значимость приобретает работа по выявлению и пресечению возможных хищений и злоупотреблений со стороны должностных лиц», — отметили в ведомстве.