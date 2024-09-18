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Приземляясь, ударилась спиной: девочка получила травмы на детской площадке в Улан-Удэ

11-летняя девочка ударилась спиной о край горки в Улан-Удэ.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители из Улан-Удэ обнаружили в сети публикацию, где говорилось о том, что 16 сентября этого года 11-летняя девочка получила травму позвоночника на детской площадке. Случилось это в 105-квартале на территории нового ЖК. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СК России по Республике Бурятия.

Следователи начали проверку. По предварительной информации, жительница Улан-Удэ пришла на площадку вместе со своими детьми. Ее дочка решила скатиться с горки, однако неудачно приземлилась на спину. Сильно ударилась, пришлось ехать в больницу.

— В ходе осмотра места происшествия при замерах установили, что расстояние от края ската горки до покрытия превышает 60 сантиметров, а это создает угрозу для здоровья детей при использовании данной игровой конструкции, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Сейчас специалисты разбираются в произошедшем, по результатам проверки примут правовое решение.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье пять бывших полицейских обвиняют в получении взятки на сумму более полумиллиона рублей.