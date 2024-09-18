Приземляясь, ударилась спиной: девочка получила травмы на детской площадке в Улан-Удэ

Правоохранители из Улан-Удэ обнаружили в сети публикацию, где говорилось о том, что 16 сентября этого года 11-летняя девочка получила травму позвоночника на детской площадке. Случилось это в 105-квартале на территории нового ЖК. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СК России по Республике Бурятия.