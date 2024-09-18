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Что известно о стрельбе у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор»

Стрельба произошла у входа в офис Wildberries в центре Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

По предварительным данным, один человек погиб и два получили ранения. Ранее в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ рассказали ТАСС, что в офис пытался проникнуть совладелец онлайн-ретейлера Владислав Бакальчук с охраной.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Обстоятельства стрельбы

  • У входа в офис Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» произошла стрельба, сообщили ТАСС в оперативных службах.
  • На месте работает полиция, выставлено оцепление.
  • По информации правоохранительных органов, группа мужчин из 20−30 человек начала бить стекла у входа в бизнес-центр. В ответ была открыта стрельба.
  • Студентов журфака МГУ, находящегося рядом с бизнес-центром, не выпускали из здания в целях безопасности. В пресс-службе факультета сообщили, что занятия проходят в штатном режиме.
  • В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили ТАСС, что в офис компании пытался проникнуть совладелец онлайн-ретейлера Владислав Бакальчук с охраной.

Заявление Татьяны Бакальчук

  • Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук попросила правоохранительные органы взять на контроль ситуацию с попыткой проникновения в офисы онлайн-ретейлера.
  • Она назвала эту ситуацию «неудачной попыткой рейдерского захвата».

Расследование

  • Нескольких человек задержали, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
  • Их доставили в ОМВД по району Арбат.
  • Следственный комитет приступил к выяснению обстоятельств стрельбы. Ведется осмотр места происшествия.

Погибшие и пострадавшие

  • В правоохранительных органах сообщили, что в результате происшествия, по предварительным данным, один человек погиб и двое получили ранения.

Что известно о ситуации вокруг Wildberries

  • В середине июня компания Wildberries сообщила, что маркетплейс и оператор наружной рекламы Russ объединяются с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы.
  • Владислав Бакальчук выступил против этой сделки.
  • Он владеет 1% ООО «Вайлдберриз», остальные 99% находятся у основательницы компании и его жены Татьяны Бакальчук.
  • Пресс-службы Wildberries и Russ на фоне этих сообщений заявили, что объединенная компания продолжает работать в стабильном режиме, все обязательства исполняются в полном объеме.
  • Татьяна Бакальчук 30 июля подала в суд иск о разводе с Владиславом Бакальчуком.

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