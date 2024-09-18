В Казани арестовали участниц женской исламистской ячейки

«Так, в мае 2023 года и январе 2024 года в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства одной из обвиняемых получены материалы, свидетельствующие об организации ею нелегальных агитационных собраний в интересах международной террористической организации “Партия исламского освобождения”* с участием членов террористической организации. Кроме того, она в период с марта 2019 года по сентябрь 2024 года непосредственно организовывала проведение нелегальных агитационных собраний с участием остальных обвиняемых на территории Татарстана», — сообщает суд.