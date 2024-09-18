В Казани арестовали участниц женской исламистской ячейки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Четверо представительниц женской исламистской ячейки, распространявшей доктрину так называемого всемирного халифата, арестованы в Казани, сообщает пресс-служба Вахитовского районного суда.
Утром в среду центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о том, что в Татарстане пресечена деятельность законспирированной женской ячейки запрещённой в России международной террористической организации. Установлено, что они проводили работу по распространению на территории РФ террористической идеологии, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата. С применением мер конспирации в ходе собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России.
«В Вахитовском районном суде Казани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу двоим жительницам Казани, 1989 и 1987 года рождения, которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации), а также двоим жительницам Казани 1987 и 1985 года рождения, которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что они, «являясь участницами международной террористической организации “Партия исламского освобождения”* (“Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”)* на территории Республики Татарстан, в период с марта 2019 года по сентябрь 2024 года организовывали и принимали, в зависимости от роли каждой, участие в деятельности указанной запрещенной организации».
«Так, в мае 2023 года и январе 2024 года в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства одной из обвиняемых получены материалы, свидетельствующие об организации ею нелегальных агитационных собраний в интересах международной террористической организации “Партия исламского освобождения”* с участием членов террористической организации. Кроме того, она в период с марта 2019 года по сентябрь 2024 года непосредственно организовывала проведение нелегальных агитационных собраний с участием остальных обвиняемых на территории Татарстана», — сообщает суд.
Вступившим в законную силу решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 года «Партия исламского освобождения»* («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»)* признана террористической организацией и её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
*Запрещенная в России террористическая организация.