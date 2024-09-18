Осужденный в Красноярском крае пропагандировал идеи терроризма

В ходе комплексных мероприятий по обеспечению безопасности и поддержанию правопорядка в исправительных учреждениях, сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю, действуя в тесном взаимодействии с персоналом ФКУ «Тюрьма-2» ГУФСИН России по Красноярскому краю, выявили тревожную тенденцию среди заключенных. Были получены доказательства, что один из осужденных, отбывающий наказание за тяжкое преступление, активно занимался публичным оправданием и пропагандой террористической деятельности, запрещенной на территории РФ.
Уголовное преследование было инициировано в соответствии с частью 1 статьи 205.2 УК РФ, которая четко определяет ответственность за подобные действия. После тщательного расследования и судебного разбирательства, 2-й Восточный окружной военный суд вынес решение о виновности данного лица. Приговор включал не только дополнительный срок лишения свободы в два года, но и наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Окончательное решение суда о назначении семи лет лишения свободы по совокупности приговоров стало серьезным предупреждением для всех, кто мог бы рассматривать исправительные учреждения как платформу для распространения идей терроризма.