Осужденный в Красноярском крае пропагандировал идеи терроризма

Уголовное преследование было инициировано в соответствии с частью 1 статьи 205.2 УК РФ, которая четко определяет ответственность за подобные действия. После тщательного расследования и судебного разбирательства, 2-й Восточный окружной военный суд вынес решение о виновности данного лица. Приговор включал не только дополнительный срок лишения свободы в два года, но и наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей.