Омич выкинул электросамокат в Омку

В середине июля в соцсетях появилось видео, на котором неизвестный молодой омич сбрасывал электросамокат с Комсомольского моста прямо в Омку. Как рассказали порталу Om1.ru в компании Whoosh, инцидент произошёл 15 июля.
Самокат, упав в воду, сразу подал сигнал о нештатной ситуации. Специалисты по безопасности, изучив имеющиеся данные и само видео, смогли вычислить нарушителя. Поскольку транспортному средству был причинён ущерб, компания обратилась в полицию. В результате омич полностью признал вину и заплатил штраф — 35 тысяч рублей.
При этом, подчёркивают в компании, подобные случаи вандализма остаются единичными. Большая часть омичей, выбирающих самокаты, использует их по назначению. При этом обычные нарушения ПДД со стороны пользователей тоже стараются пресекать.
«Сервис Whoosh следит за соблюдением правил всеми доступными способами: получаем информацию о нарушениях от ГАИ и городской администрации, их фиксируют наши сервисные команды, работающие на улицах Омска, жители города присылают фото и видео в чат-бот Самокаты: общественный контроль. В числе прочего, мы мониторим социальные сети, публикации в медиа и СМИ», — сообщили в компании.