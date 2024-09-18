Омич выкинул электросамокат в Омку

«Сервис Whoosh следит за соблюдением правил всеми доступными способами: получаем информацию о нарушениях от ГАИ и городской администрации, их фиксируют наши сервисные команды, работающие на улицах Омска, жители города присылают фото и видео в чат-бот Самокаты: общественный контроль. В числе прочего, мы мониторим социальные сети, публикации в медиа и СМИ», — сообщили в компании.