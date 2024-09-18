В СВО погиб бывший помощник начальника кудымкарского СИЗО Анатолий Трошев

После училища проходил срочную службу в ВС СССР. Вернулся в родную деревню, где работал в леспромхозе трактористом-машинистом, а затем бригадиром лесозаготовительной бригады. В 1995 году поступил на службу в следственный изолятор № 4 Кудымкара.