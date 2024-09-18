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В СВО погиб бывший помощник начальника кудымкарского СИЗО Анатолий Трошев

Анатолий Трошев закончил службу в органах исполнений наказаний капитаном.

В ходе проведения СВО на Украине погиб бывший сотрудник ФСИН России, капитан Трошев Анатолий Иванович. До 2017 года он проходил службу на должности дежурного помощника начальника СИЗО № 4 в Кудымкаре.

О гибели земляка рассказали в администрации Кудымкарского муниципального округа. «Комсомолке» стали известны вехи трудового пути погибшего в СВО военнослужащего из Кудымкара.

Анатолий Трошев родился 9 апреля 1973 года в деревне Старое Шляпино Кудымкарского района Пермской области. В 1988 году окончил восьмилетнюю школу, затем поступил в СПТУ № 48 Кудымкара.

После училища проходил срочную службу в ВС СССР. Вернулся в родную деревню, где работал в леспромхозе трактористом-машинистом, а затем бригадиром лесозаготовительной бригады. В 1995 году поступил на службу в следственный изолятор № 4 Кудымкара.

За годы службы был награжден медалями «За отличие в службе» I, II и III степеней. За длительный стаж работы и особые заслуги ему присвоили звание «Ветеран труда».

Администрация Кудымкарского округа выражает соболезнования родным и близким погибшего земляка, разделяет вместе с ними боль и горечь невосполнимой утраты.

Прощальный митинг пройдет 19 сентября в прощальном зале городского кладбища Кудымкара.