В СВО погиб бывший помощник начальника кудымкарского СИЗО Анатолий Трошев

В ходе проведения СВО на Украине погиб бывший сотрудник ФСИН России, капитан Трошев Анатолий Иванович. До 2017 года он проходил службу на должности дежурного помощника начальника СИЗО № 4 в Кудымкаре.
О гибели земляка рассказали в администрации Кудымкарского муниципального округа. «Комсомолке» стали известны вехи трудового пути погибшего в СВО военнослужащего из Кудымкара.
Анатолий Трошев родился 9 апреля 1973 года в деревне Старое Шляпино Кудымкарского района Пермской области. В 1988 году окончил восьмилетнюю школу, затем поступил в СПТУ № 48 Кудымкара.
После училища проходил срочную службу в ВС СССР. Вернулся в родную деревню, где работал в леспромхозе трактористом-машинистом, а затем бригадиром лесозаготовительной бригады. В 1995 году поступил на службу в следственный изолятор № 4 Кудымкара.
За годы службы был награжден медалями «За отличие в службе» I, II и III степеней. За длительный стаж работы и особые заслуги ему присвоили звание «Ветеран труда».
Администрация Кудымкарского округа выражает соболезнования родным и близким погибшего земляка, разделяет вместе с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Прощальный митинг пройдет 19 сентября в прощальном зале городского кладбища Кудымкара.